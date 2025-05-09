Аморим прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями в связи с выходом своей команды в финал Лиги Европы.

«МЮ» выбил «Атлетик», разгромив соперника и дома, и в гостях.

Соперник «Юнайтед» по финалу ЛЕ – «Тоттенхэм».

Матч пройдет 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

«Это самое малое, что мы можем сделать для болельщиков. Я уже переживаю. Если мы не выиграем, то это ничего не будет значить.

Сейчас я беспокоюсь о следующей игре, чтобы у нас не было травм перед финалом. Нам нужно победить.

Три поражения от «Тоттенхэма» в этом сезоне? Думаю, проиграть четыре раза подряд сложно. Нужно будет хорошо подготовиться», – сказал Аморим.