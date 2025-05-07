Лысенко определила, в чем динамовец Гладышев лучше Месси и Роналду

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко опубликовала пост на тему дубля Ярослава Гладышева против «Крыльев Советов» (3:1) на этой неделе.

Игрок забил в день рождения. Лысенко заметила, что обладатели «Золотого мяча» Лионель Месси и Криштиану Роналду ни разу в свои дни рождения не забивали.

«Гладышев круче, чем Месси и Роналду, получается», – написала Лысенко.

Ярослав – лучший игрок РПЛ в апреле.

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