Лысенко определила, в чем динамовец Гладышев лучше Месси и Роналду

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко опубликовала пост на тему дубля Ярослава Гладышева против «Крыльев Советов» (3:1) на этой неделе.
Игрок забил в день рождения. Лысенко заметила, что обладатели «Золотого мяча» Лионель Месси и Криштиану Роналду ни разу в свои дни рождения не забивали.
«Гладышев круче, чем Месси и Роналду, получается», – написала Лысенко.
- Ярослав – лучший игрок РПЛ в апреле.
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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко