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  • Лысенко определила, в чем динамовец Гладышев лучше Месси и Роналду

Лысенко определила, в чем динамовец Гладышев лучше Месси и Роналду

7 мая, 17:41
12

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко опубликовала пост на тему дубля Ярослава Гладышева против «Крыльев Советов» (3:1) на этой неделе.

Игрок забил в день рождения. Лысенко заметила, что обладатели «Золотого мяча» Лионель Месси и Криштиану Роналду ни разу в свои дни рождения не забивали.

«Гладышев круче, чем Месси и Роналду, получается», – написала Лысенко.

  • Ярослав – лучший игрок РПЛ в апреле.

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Аль-Наср Динамо Месси Лионель Роналду Криштиану Гладышев Ярослав
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Комментарии (12)
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FWSPM
1746630077
я вам больше скажу если бы вчера гладышев вышел вместо ямаля быть барсе в финале
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Desma
1746631909
Полина Лысенко? Окуительный эксперт, способный оценить, что «Гладышев круче, чем Месси и Роналду"!!! Баба совсем куку, если не больше........ Видать, кто-то вдул конкретно, что гланды отскочили...........
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Mirak92
1746632988
Да вы зае..ли уже, вообще пох..й что они думают Жаренное варенное. Одно и то же, вася млять решил, что лучше пилотка или в сраку надоело !
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Spartak_forv@
1746634631
Топовая аналитика от крутительницы волчка
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sochi-2013
1746635735
Хорошая шутка!)) И комментов наберет. Р.S. Вы чего так возбудились? Девочка пошутила.
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subbotaspartak
1746639933
Лет 55 назад в День Рождения забил 4 гола улица на улицу, Мне равных нет...
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erybov1965
1746644477
Наш Денисов намного круче всех,за полмесяца забил в свои ворота 2 гола,еще и головой.Я считаю - это может претендовать на книгу рекордов Гиннесса.
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