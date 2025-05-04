«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА из-за судейства в матче с «Родиной»

В «Урале» возмущены судейством в матче 31-го тура Первой лиги против «Родины» (2:3).

На игре работал ВАР.

Он отменил гол «Урала» и назначал пенальти в ворота екатеринбуржцев.

После поражения в Москве «Урал» на 6 очков отстает от зоны переходных матчей.

«Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в Премьер-лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то еще что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать.

Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.