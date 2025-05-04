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  • «Урал» обратится в УЕФА и ФИФА из-за судейства в матче с «Родиной»

«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА из-за судейства в матче с «Родиной»

Вчера, 23:10
9

В «Урале» возмущены судейством в матче 31-го тура Первой лиги против «Родины» (2:3).

  • На игре работал ВАР.
  • Он отменил гол «Урала» и назначал пенальти в ворота екатеринбуржцев.
  • После поражения в Москве «Урал» на 6 очков отстает от зоны переходных матчей.

«Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в Премьер-лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то еще что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать.

Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Урал Родина Иванов Григорий
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Комментарии (9)
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Городовой
1746416925
В УЕФА и ФИФА? Обращайтесь прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ.
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vsolon
1746418422
тем дали а этим зажали.....вот вам ж опс...
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subbotaspartak
1746420968
Сразу в ООН (Очень Очень Надо)
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bashnat013
1746422589
Постоянно ноет уже столько около футбола и не знает что судьям надо платить,но в данном случае Родине ничего не надо поэтому думаю это просто уровень твоей команды
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Интерес
1746422800
Иванова уберите,и дела пойдут на лад.А в РПЛ вам точно нечего делать.
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Жека 1988
1746434286
Посмотрел обзор, ну первые два пенальти Родины по делу. Последний почему то не вошел в обзор
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Cleaner
1746438557
Урал, вы еще ТРАМПУ напишите, он за ОДИН ДЕНЬ разберется!!!...)))
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Gospod
1746442893
беспонтовые заявлерия.. По фаету судья поступил по прпвилам игры..!! а если Урал к 31 туру 50 очков взял всеоо- значит говро команда..
Ответить
темирхан
1746455706
Урал! так вы же матчи сдаете! вот вам и ответка!
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