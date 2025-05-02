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  • Аморим прокомментировал крупную победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале ЛЕ

Аморим прокомментировал крупную победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале ЛЕ

Сегодня, 01:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги выигранного матча с «Атлетиком».

  • Команды провели в Бильбао первую полуфинальную игру Лиги Европы.
  • «МЮ» одержал победу со счетом 3:0.
  • Ответная встреча на «Олд Траффорд» пройдет 8 мая.

«Мы добыли очень хороший результат. Но важно понимать, что в начале матча у нас были большие проблемы.

Гол и красная карточка изменили ход игры, но хорошо, что нам немного повезло. Мы не рассыпались [до этого], а подходящая ситуация способна все изменить.

У нас были шансы забить еще один мяч. Но не нужно думать, что все кончено. Подобное может случиться и в ответной игре, надо быть готовыми», – сказал Аморим.

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Источник: Sky Sports
Лига Европы Манчестер Юнайтед Атлетик Аморим Рубен
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