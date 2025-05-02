Аморим прокомментировал крупную победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги выигранного матча с «Атлетиком».

Команды провели в Бильбао первую полуфинальную игру Лиги Европы.

«МЮ» одержал победу со счетом 3:0.

Ответная встреча на «Олд Траффорд» пройдет 8 мая.

«Мы добыли очень хороший результат. Но важно понимать, что в начале матча у нас были большие проблемы.

Гол и красная карточка изменили ход игры, но хорошо, что нам немного повезло. Мы не рассыпались [до этого], а подходящая ситуация способна все изменить.

У нас были шансы забить еще один мяч. Но не нужно думать, что все кончено. Подобное может случиться и в ответной игре, надо быть готовыми», – сказал Аморим.