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Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом»

30 апреля 2025, 01:35
1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги выигранного матча против «Арсенала».

  • Команды провели в Лондоне первый полуфинал Лиги чемпионов.
  • «ПСЖ» победил со счетом 1:0.
  • Ответная встреча состоится 7 мая в Париже.

«Мы ежедневно показывали характер. Очень приятно видеть это в «ПСЖ». Это был очень эмоциональный матч. Трудно играть в такой невероятной атмосфере. Гол в самом начале придал нам уверенности.

Мы должны думать о том, как контролировать ход игры. Нам предстоит сыграть дома при своих болельщиках, и мы будем готовы», – сказал Энрике.

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Источник: RMC Sport
Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Энрике Луис
Комментарии (1)
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zigbert
1746004484
Надо отметить что с появлением Энрике ПСЖ преобразился.
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