Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги выигранного матча против «Арсенала».

Команды провели в Лондоне первый полуфинал Лиги чемпионов.

«ПСЖ» победил со счетом 1:0.

Ответная встреча состоится 7 мая в Париже.

«Мы ежедневно показывали характер. Очень приятно видеть это в «ПСЖ». Это был очень эмоциональный матч. Трудно играть в такой невероятной атмосфере. Гол в самом начале придал нам уверенности.

Мы должны думать о том, как контролировать ход игры. Нам предстоит сыграть дома при своих болельщиках, и мы будем готовы», – сказал Энрике.