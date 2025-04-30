Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги выигранного матча против «Арсенала».
- Команды провели в Лондоне первый полуфинал Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» победил со счетом 1:0.
- Ответная встреча состоится 7 мая в Париже.
«Мы ежедневно показывали характер. Очень приятно видеть это в «ПСЖ». Это был очень эмоциональный матч. Трудно играть в такой невероятной атмосфере. Гол в самом начале придал нам уверенности.
Мы должны думать о том, как контролировать ход игры. Нам предстоит сыграть дома при своих болельщиках, и мы будем готовы», – сказал Энрике.
Источник: RMC Sport