Российский игрок стал чемпионом Черногории

Российский футболист Илья Сериков завоевал звание чемпиона Черногории в составе клуба «Будучность» из Подгорицы.
Команда из столицы страны досрочно обеспечила себе титул благодаря гостевой победе над клубом «Бокель» (4:0).
30-летний защитник Сериков перешел в «Будучность» в июле прошлого года.
- В этом чемпионате Черногории он провел 30 матчей и забил 4 гола. Всего на счету россиянина 35 игр во всех турнирах.
- Контракт Серикова с клубом «Будучность» рассчитан до лета 2027 года. В следующем сезоне он сможет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: «Бомбардир»