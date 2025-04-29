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Российский игрок стал чемпионом Черногории

Вчера, 15:37

Российский футболист Илья Сериков завоевал звание чемпиона Черногории в составе клуба «Будучность» из Подгорицы.

Команда из столицы страны досрочно обеспечила себе титул благодаря гостевой победе над клубом «Бокель» (4:0).

30-летний защитник Сериков перешел в «Будучность» в июле прошлого года.

  • В этом чемпионате Черногории он провел 30 матчей и забил 4 гола. Всего на счету россиянина 35 игр во всех турнирах.
  • Контракт Серикова с клубом «Будучность» рассчитан до лета 2027 года. В следующем сезоне он сможет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: «Бомбардир»
Черногория. Первая Лига Будучность Бокель Сериков Илья
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