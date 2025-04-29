Российский игрок стал чемпионом Черногории

Российский футболист Илья Сериков завоевал звание чемпиона Черногории в составе клуба «Будучность» из Подгорицы.

Команда из столицы страны досрочно обеспечила себе титул благодаря гостевой победе над клубом «Бокель» (4:0).

30-летний защитник Сериков перешел в «Будучность» в июле прошлого года.