Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Факел»: Игра состоится 27 апреля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иванов, Ходжа, Вада, Васильев, Шабанхаджай.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Дзиов, Калинин, Квеквескири, Ивлев, Брахими, Моцпан, Ильин, Каштанов.

Главный тренер: Игорь Шалимов

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