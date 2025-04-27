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  • Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Факел»: 27 апреля

Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Факел»: 27 апреля

Сегодня, 18:02
1

Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Факел»: Игра состоится 27 апреля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иванов, Ходжа, Вада, Васильев, Шабанхаджай.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Дзиов, Калинин, Квеквескири, Ивлев, Брахими, Моцпан, Ильин, Каштанов.

Главный тренер: Игорь Шалимов

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Рубин
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745766565
Вперёд Рубин, обоссы мАсковских шестёрок!
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