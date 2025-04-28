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  • Шалимов раскритиковал игрока «Факела»: «Такие вещи делать нельзя»

Шалимов раскритиковал игрока «Факела»: «Такие вещи делать нельзя»

Сегодня, 10:20
2

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов резко высказался в адрес Никиты Моцпана.

Полузащитник воронежской команды получил красную карточку в первом тайме матча с «Рубином». «Факел» проиграл казанцам со счетом 1:2 и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

– Просто подстава, ведем со счетом 1:0, дополнительное время первого тайма, что ты делаешь? Нужно понять, что футбол – это очень серьезная вещь, не просто отдал, открылся, побежал, пробил, подпрыгнул. Это серьезная вещь, тем более, когда ты бьешься за выживание, здесь нужно включать голову, такие вещи нельзя делать.

– Команда прервала безголевую серию. Может это как‑то раскрепостить команду?

– Ну какой раскрепостить после поражения? Сейчас нужно все это переварить.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Рубин Моцпан Никита Шалимов Игорь
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Комментарии (2)
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andrei-sarap-yandex
1745827118
гори гори ФАКЕЛ ярко ярко в первой лиге как АМКАР....ФАКЕЛ не может работать с фанатами.....это вам проклятие от ВЕНДЕЛа....подставили ЗЕНИТ ...ФАКЕЛ на зарплате у ЛУКОЙЛЛ....ЖАЛКО ИГРОКА......удалился бы россиянин никто ничего бы не сказал...а тут игрок из МОЛДАВИИ .так надо давить на него. дебил и капитан ФАКЕЛа.ИДИОТЫ
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Цугундeр
1745830136
"– Просто подстава" Пал Фёдорович перевернулся на другой бок и устроился поудобней..
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