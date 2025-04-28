Шалимов раскритиковал игрока «Факела»: «Такие вещи делать нельзя»

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов резко высказался в адрес Никиты Моцпана.

Полузащитник воронежской команды получил красную карточку в первом тайме матча с «Рубином». «Факел» проиграл казанцам со счетом 1:2 и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

– Просто подстава, ведем со счетом 1:0, дополнительное время первого тайма, что ты делаешь? Нужно понять, что футбол – это очень серьезная вещь, не просто отдал, открылся, побежал, пробил, подпрыгнул. Это серьезная вещь, тем более, когда ты бьешься за выживание, здесь нужно включать голову, такие вещи нельзя делать.

– Команда прервала безголевую серию. Может это как‑то раскрепостить команду?

– Ну какой раскрепостить после поражения? Сейчас нужно все это переварить.