Шалимов прокомментировал поражение «Факела» от «Рубина» – команда впервые забила весной

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался после матча 26-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Воронежцы забили первыми.

Затем у «Факела» удалили Никиту Моцпана.

«Факел» идет в РПЛ последним.

– Какую установку давали команде, оставшись в меньшинстве на второй тайм?

– Там была одна установка – играть организованно от обороны, не допускать глупых ошибок и много бегать. Надо было терпеть, что ребята и делали во втором тайме.

«Рубин» давил, вся опасность шла от длинных диагональных передач Олега Иванова за спину наших игроков. В принципе, с этим можно было справляться. Второй пропущенный гол – это детский сад, кричал нашему игроку, что произошел фол, нужно встать перед мячом. Кричал по‑русски, но он не понимает у нас по‑русски. В итоге Иванов просто отдал за спину, а Руслан Безруков исполнил.

Но мы предупреждали игроков, что Иванов часто отдает за спину, но наши этот момент прощелкали, обидно. Обидно, потому что в первом тайме мы поддавливали, видно, что «Рубину» было тяжело.

Единственное позитив, что мы наконец‑то забили гол [впервые весной]. То есть там ни какое‑то мастерство, просто повезло.