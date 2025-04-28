«Кто рядом был, за головы хватались»: Шалимов – о травме Дзиова

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов прокомментировал травму Макса Дзиова в матче с «Рубином».
- Защитник воронежской команды получил перелом после столкновения с Ильей Рожковым из «Рубина».
- Нога Дзиова изогнулась в неестественном положении. Его увезли на электромобиле. Рожков также был заменен.
«У него закрытый перелом со смещением. Парню можно пожелать только здоровья. А кто там рядом был, просто за головы хватались. Потом дальше пошла игра… Пока носилки прибыли, все в шоке были.
Не должно это сказываться. Речь идет о профессиональном спорте. Конечно, все это очень неприятно, но игра на этом не останавливается», – сказал Шалимов.
Источник: «Матч ТВ»