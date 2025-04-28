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  • «Кто рядом был, за головы хватались»: Шалимов – о травме Дзиова

«Кто рядом был, за головы хватались»: Шалимов – о травме Дзиова

28 апреля, 08:14

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов прокомментировал травму Макса Дзиова в матче с «Рубином».

  • Защитник воронежской команды получил перелом после столкновения с Ильей Рожковым из «Рубина».
  • Нога Дзиова изогнулась в неестественном положении. Его увезли на электромобиле. Рожков также был заменен.

«У него закрытый перелом со смещением. Парню можно пожелать только здоровья. А кто там рядом был, просто за головы хватались. Потом дальше пошла игра… Пока носилки прибыли, все в шоке были.

Не должно это сказываться. Речь идет о профессиональном спорте. Конечно, все это очень неприятно, но игра на этом не останавливается», – сказал Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Рубин Дзиов Макс Шалимов Игорь
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