«Кто рядом был, за головы хватались»: Шалимов – о травме Дзиова

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов прокомментировал травму Макса Дзиова в матче с «Рубином».

Защитник воронежской команды получил перелом после столкновения с Ильей Рожковым из «Рубина».

Нога Дзиова изогнулась в неестественном положении. Его увезли на электромобиле. Рожков также был заменен.

«У него закрытый перелом со смещением. Парню можно пожелать только здоровья. А кто там рядом был, просто за головы хватались. Потом дальше пошла игра… Пока носилки прибыли, все в шоке были.

Не должно это сказываться. Речь идет о профессиональном спорте. Конечно, все это очень неприятно, но игра на этом не останавливается», – сказал Шалимов.