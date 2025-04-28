Врач дал прогноз по восстановлению Дзиова из «Факела», который сломал ногу в матче с «Рубином»

Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал травму защитника «Факела» Макса Дзиова.

Защитник воронежской команды получил перелом после столкновения с Ильей Рожковым из «Рубина».

Нога Дзиова изогнулась в неестественном положении. Его увезли на электромобиле. Рожков также был заменен.

«Факел» ранее сообщил диагноз Макса.

«Тут перелом двух костей. Скорее всего, у него повреждены большая, малая берцовые кости и синдесмоза. Это жесткая связка, которая не позволяет этим костям расходится. Тут 100% нужна операция, очень плохой перелом. Восстановление займeт около четырех месяцев – это оптимистически, если нет осложнений, повреждений нерва.

Раньше бы с такой травмой закончили карьеру. Сейчас при профессиональной медицине должны восстановить, если не поврежден какой‑либо крупный нерв», – сказал Карлицкий.