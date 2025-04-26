Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Локомотив»: Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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