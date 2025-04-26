Тренер «Ростова» оценил игроков команды после ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба выразил удовлетворение действиями команды после матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

– Мы отлично сыграли, я очень доволен ребятами. Мы попробовали играть на контратаках, это был очень эффективный с нашей стороны стиль. «Локомотив» – это сильная команда, но нам удалось хорошо сыграть.

– Алексей Сутормин играл нападающим. Как оцените его игру на непривычной позиции?

– Хорошо, играл и на оборону, и на атаку, удачно открывался, он молодец.

– Что скажете о Кирилле Щетинине? Кажется, что он играл с особым вдохновением.

– Молодец, как и все.

– 1:1 – закономерный результат?

– Мы всегда играем на победу, но в этот раз не получилось.

– Скоро вам снова играть с «Локомотивом», но уже в Кубке России. Держали ли в голове предстоящую игру?

– Мы думаем обо всех матчах. Нам еще предстоит порассуждать о том, какие футболисты сыграют в Кубке России, какую тактику будем использовать, но сегодня мы думали о чемпионате.