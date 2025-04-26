Пономарев – об игре «Локомотива»: «Батраков с Пиняевым в основном тачку возят»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о матче 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Локомотив» (1:1).

«Ничья в целом закономерна по этой игре. Но «Ростов» в первом тайме выглядел значительно лучше соперника, да и вратарь гостей допустил ошибку в эпизоде с пропущенным мячом.

Во второй половине встречи уже «Локомотив» смотрелся активнее, немало прессинговал. Ну, а если в целом, то в последнее время красно‑зеленые как‑то подрастеряли свою игру. И Батраков с Пиняевым разочаровывают: в основном тачку возят», – сказал Пономарев.