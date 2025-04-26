Галактионов оценил мотивацию «Локомотива» после ничьей с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) рассказал, что проводил серьезный разговор с подопечными в перерыве встречи.

– Многих удивила игра в первом тайме. Что произошло?

– Он прошел не так, как мы планировали и хотели. Фактически много мячей теряли, давали сопернику проводить атаки. Внесли коррективы. Ребята, которые вышли в перерыве, увеличили командную скорость, смогли делать смену направления и проводить хорошие атаки.

За второй тайм поблагодарил ребят. Были моменты, чтобы даже выиграть. По первому тайму был серьезный разговор.

Недостаток мотивации? У нас профессиональные футболисты. Есть цель выигрывать, причины касаются только качества.

Этот матч не похож на самарский. Там мы мы пропустили уже в начале два мяча. Здесь мы пропустили после своей ошибки, вернулись в игру. Во втором тайме старались ход игры перевернуть.

– На какую схему «Ростова» ориентировались?

– Это не стало глобальной проблемой. Наши аналитики просматривали несколько вариантов. Думали, что будут играть с четырьмя защитниками.

Любой результат положительный. Это движение вперед по таблице. До игры хотели выиграть, но как игра складывалась… Вернулись в игру, сравняли, старались нагнетать.

Надо переключаться и готовиться к кубковому матчу. Это будет домашний матч. Он обязывает быть другим. Приедем домой и будем смотреть, кто здоров.