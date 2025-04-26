Галактионов оценил мотивацию «Локомотива» после ничьей с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) рассказал, что проводил серьезный разговор с подопечными в перерыве встречи.
– Многих удивила игра в первом тайме. Что произошло?
– Он прошел не так, как мы планировали и хотели. Фактически много мячей теряли, давали сопернику проводить атаки. Внесли коррективы. Ребята, которые вышли в перерыве, увеличили командную скорость, смогли делать смену направления и проводить хорошие атаки.
За второй тайм поблагодарил ребят. Были моменты, чтобы даже выиграть. По первому тайму был серьезный разговор.
Недостаток мотивации? У нас профессиональные футболисты. Есть цель выигрывать, причины касаются только качества.
Этот матч не похож на самарский. Там мы мы пропустили уже в начале два мяча. Здесь мы пропустили после своей ошибки, вернулись в игру. Во втором тайме старались ход игры перевернуть.
– На какую схему «Ростова» ориентировались?
– Это не стало глобальной проблемой. Наши аналитики просматривали несколько вариантов. Думали, что будут играть с четырьмя защитниками.
Любой результат положительный. Это движение вперед по таблице. До игры хотели выиграть, но как игра складывалась… Вернулись в игру, сравняли, старались нагнетать.
Надо переключаться и готовиться к кубковому матчу. Это будет домашний матч. Он обязывает быть другим. Приедем домой и будем смотреть, кто здоров.
- Гол у «Ростова» забил Кирилл Щетинин на 25-й минуте, у «Локомотива» на 75-й удар с 11-метровой отметки реализовал Алексей Батраков.
- 30 апреля команды сыграют между собой в кубковой встрече в Москве.