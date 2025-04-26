Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Ахмат»: Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Агапов, Майга, Трошечкин, Ермаков, Весино, Боселли.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ибишев, Гандри, Адамов. Исмаэл, Камилов, Садулаев, Зорин, Бериша, Мелкадзе.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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