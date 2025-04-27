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  • Федотов объяснил, почему «Ахмат» перебивал пенальти на 106-й минуте матча с «Пари НН»

Федотов объяснил, почему «Ахмат» перебивал пенальти на 106-й минуте матча с «Пари НН»

Сегодня, 08:21

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил эпизод из матча 26-го тура «Пари НН»«Ахмат» (1:0).

  • На 90+13 минуте грозненцы заработали пенальти. С ударом Надера Гандри справился вратарь Никита Медведев.
  • Затем судьи изучили момент на видео и утвердили, что пенальти нужно перебить. С повторным ударом Гандри Медведев тоже справился.
  • «Пари НН» в итоге покинул зону переходных матчей.

«Правильное решение принимает арбитр ВАР Павел Кукуян и фиксирует нарушение правил игроком №25 команды «Пари НН» при пробитии 11-метрового удара.

В момент удара по мячу игрок №25 команды «Пари НН» стоял на линии радиуса и после того как вратарь отбил мяч успел первым сыграть в мяч.

Правильное решение: перебить 11-метровый удар», – написал Федотов.

Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Пари НН Федотов Игорь
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