Ташуев – о поражении от «Пари НН»: «Людям дарят подарки – мы сегодня подарили три очка сопернику»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

– В жизни бывает, что людям дарят подарки. Сегодня мы подарили три очка сопернику. Владели полным преимуществом по всему сценарию игру.

Мяч метался по штрафной соперника, но забить не можем. Это наша проблема еще с прошлого сезона. Не хватает бомбардиров, игроков, которые ставят точку. Не можем моменты воплотить в голы.

В конце получили право на пенальти, на какой‑то парадокс…

– Почему с пенальти такая проблема в этом сезоне?

– Без ответа… Психология, наверное. Удачно сыграл вратарь.