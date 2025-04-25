Реакция «Зенита» на новость о желании купить Жерсона летом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что клуб летом планирует купить Жерсона из «Фламенго».
«Сейчас не время для переговоров», – сказал Медведев.
- Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Контракт полузащитника с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2030 года.
- На счету Жерсона 12 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
- Ранее он играл также за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину» и «Марсель».
Источник: Metaratings