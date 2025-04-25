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  • «Зенит» готов сделать игрока сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ

«Зенит» готов сделать игрока сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ

Сегодня, 10:46
7

Центральный полузащитник «Фламенго» Жерсон имеет предложение от «Зенита». Петербуржцы уже проводили переговоры с клубом из Рио-де-Жанейро и представителями футболиста.

Решение о продаже капитана команды остается за бразильским клубом. Жерсону сейчас 27 лет и в «Фламенго» понимают, что позже будет сложно получить более выгодное предложение.

«Жерсон с нетерпением ждет перехода в «Зенит». «Зенит» уже перегворил с представителями футболиста, и пообещал, что тот станет самым высокооплачиваемым игроком в России. Его зарплата будет намного, намного выше, чем то, что он зарабатывает в «Фламенго».

В три-четыре раза больше. Жерсон был в восторге. Если ничего не выйдет, он останется во «Фламенго». Но русские уже сообщили ему, что в середине года они сделают новое предложение.

Он должны договориться с «Фламенго». Если это случиться, Жерсон захочет уйти и заработать евро из России. Он уже играл в Европе, в Италии, во Франции, теперь он хочет денег.

Если русские предложат то, что хочет «Фламенго» за Жерсона, он уйдет. Дело в том, что он в восторге от денег, которые они ему предложили. Все, что нужно сделать, – это приехать в середине года и предложить то, что хочет «Фламенго», – рассказал журналист Фабрисиу Лопеш.

«Зенит» ранее предлагал за игрока 20 миллионов евро сразу плюс 10 миллионов в качестве бонусов. «Фламенго» этот вариант отклонил.

Ранее Жерсон продлил контракт с «Фламенго», по которому получает 1,5 миллиона реалов (примерно 231 тысячу евро) в месяц. При этом он не является самым высокооплачиваемым игроком в команде.

  • Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Контракт полузащитника с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2030 года.
  • На счету Жерсона 12 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
  • Ранее он играл также за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину» и «Марсель».

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Источник: Vamo Futebol
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (8)
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...уефан
1745567840
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FWSPM
1745568451
лихорадочные поиски замены венделу продолжаются
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1745569104
ФКГазпромФламенго разбирается в бразильском футболе
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lek!
1745571222
1 гол и 2 голевые передачи , за что такие деньги ?
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Борис34684
1745572459
Деньги есть ума не надо.
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Taps
1745572473
Вот же суки, народные деньги девать некуда.
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Kollljan
1745572735
Очередная "утка" от ноунеймов.
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