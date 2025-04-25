«Зенит» готов сделать игрока сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ

Центральный полузащитник «Фламенго» Жерсон имеет предложение от «Зенита». Петербуржцы уже проводили переговоры с клубом из Рио-де-Жанейро и представителями футболиста.

Решение о продаже капитана команды остается за бразильским клубом. Жерсону сейчас 27 лет и в «Фламенго» понимают, что позже будет сложно получить более выгодное предложение.

«Жерсон с нетерпением ждет перехода в «Зенит». «Зенит» уже перегворил с представителями футболиста, и пообещал, что тот станет самым высокооплачиваемым игроком в России. Его зарплата будет намного, намного выше, чем то, что он зарабатывает в «Фламенго».

В три-четыре раза больше. Жерсон был в восторге. Если ничего не выйдет, он останется во «Фламенго». Но русские уже сообщили ему, что в середине года они сделают новое предложение.

Он должны договориться с «Фламенго». Если это случиться, Жерсон захочет уйти и заработать евро из России. Он уже играл в Европе, в Италии, во Франции, теперь он хочет денег.

Если русские предложат то, что хочет «Фламенго» за Жерсона, он уйдет. Дело в том, что он в восторге от денег, которые они ему предложили. Все, что нужно сделать, – это приехать в середине года и предложить то, что хочет «Фламенго», – рассказал журналист Фабрисиу Лопеш.

«Зенит» ранее предлагал за игрока 20 миллионов евро сразу плюс 10 миллионов в качестве бонусов. «Фламенго» этот вариант отклонил.

Ранее Жерсон продлил контракт с «Фламенго», по которому получает 1,5 миллиона реалов (примерно 231 тысячу евро) в месяц. При этом он не является самым высокооплачиваемым игроком в команде.