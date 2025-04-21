К Тикнизяну сохраняется интерес в Европе

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может покинуть клуб этим летом. К футболисту сборной Армении сохраняется интерес у европейских клубов.

Ранее сообщалось, что в Тикнизяне заинтересованы «Севилья» и «Жирона».