К Тикнизяну сохраняется интерес в Европе

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может покинуть клуб этим летом. К футболисту сборной Армении сохраняется интерес у европейских клубов.
Ранее сообщалось, что в Тикнизяне заинтересованы «Севилья» и «Жирона».
- Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
- 25-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Футболист недавно выразил недоумение из-за небольшого количества игрового времени в клубе.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»