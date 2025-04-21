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К Тикнизяну сохраняется интерес в Европе

Сегодня, 20:09

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может покинуть клуб этим летом. К футболисту сборной Армении сохраняется интерес у европейских клубов.

Ранее сообщалось, что в Тикнизяне заинтересованы «Севилья» и «Жирона».

  • Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
  • 25-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Футболист недавно выразил недоумение из-за небольшого количества игрового времени в клубе.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Тикнизян Наир
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