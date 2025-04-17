Тикнизян не понимает, почему мало играет в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем игровом времени в нынешнем сезоне.
– Обговариваешь своe игровое время с Галактионовым?
– Я не обговариваю своe игровое время с главным тренером. Ситуация просто есть. Я просто выполняю тренерскую установку. Сколько минут мне дают – тем я и пользуюсь.
– Есть понимание, почему мало играешь?
– Нет, понимания нет.
– Даже не пытался выяснить?
– Нет.
- Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года.
- 25-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»