Тикнизян не понимает, почему мало играет в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем игровом времени в нынешнем сезоне.

– Обговариваешь своe игровое время с Галактионовым?

– Я не обговариваю своe игровое время с главным тренером. Ситуация просто есть. Я просто выполняю тренерскую установку. Сколько минут мне дают – тем я и пользуюсь.

– Есть понимание, почему мало играешь?

– Нет, понимания нет.

– Даже не пытался выяснить?

– Нет.