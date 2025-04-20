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  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Химки»: 20 апреля

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Химки»: 20 апреля

Сегодня, 15:30
5

Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Химки»: Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Барриос, Вендел, Мостовой, Луис Энрике, Лусиано, Глушенков, Педро, Нино.

Главный тренер: Сергей Семак

«Химки»: Кокарев, Степанов, Джикия, Филин, Фернандес, Мирзов, Берковский, Вера, Корредера, Заболотный, Мехия.

Главный тренер: Магомед Адиев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
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Комментарии (5)
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Semenycch
1745152421
У Зенита состав боевой, только в центре обороны одного южного славянина Эраковича, заменил другой Дркушич!
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1745152955
ФКГазпромФламенго наглядно демонстрирует свою трансферную политику: в старте в юбилейный год в поле всего два россиянина например
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BarStep
1745155241
Работаем, делаем разницу (а вдруг пригодится) и идем спокойно дальше.. P.S. На хрюкатых не обращаем внимания., они же всего лишь лузеры
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СильныйМозг
1745158824
Ну и судейство. Опять Лукойл фсе проплатил.
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