Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Химки»: Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Барриос, Вендел, Мостовой, Луис Энрике, Лусиано, Глушенков, Педро, Нино.

Главный тренер: Сергей Семак

«Химки»: Кокарев, Степанов, Джикия, Филин, Фернандес, Мирзов, Берковский, Вера, Корредера, Заболотный, Мехия.

Главный тренер: Магомед Адиев

С бонусом от Winline любой матч станет еще интересней! 3 000₽ новым игрокам!