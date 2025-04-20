Судья Лапочкин оценил эпизод с пенальти на Дзюбе

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин выразил мнение, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба нарушил правила на хавбеке «Спартака» Наиле Умярове в эпизоде с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче 25-го тура РПЛ. Встреча в Самаре закончилась победой москвичей со счетом 3:2.
«Пойдем с конечной фазы: Умяров бьет по ноге Дзюбу. Он именно бьет и попадает по ноге, поэтому это фол. Здесь пенальти назначается, но как так получилось, что Дзюба, находясь позади Умярова, оказался впереди?
Мое мнение – с помощью рук он выиграл позицию, поддернул Умярова, успел ногу вытащить. Да, в конечной фазе Умяров фолит, но Дзюба выиграл единоборство исключительно за счет рук, своей мощи. Это не кристально чистый отбор.
Мне здесь видится фол со стороны Дзюбы изначально. Мое мнение – надо было показывать момент полностью и судье акцентировать на этом внимание», – сказал Лапочкин.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте с пенальти и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.
- «Акрон» идет 9-м с 28 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.