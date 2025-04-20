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  • Экс-судья Егоров рассказал об ошибке при назначении пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»

Экс-судья Егоров рассказал об ошибке при назначении пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»

Сегодня, 11:17
10

Экс-руководитель департамента судейства РФС и бывший судья РПЛ Александр Егоров высказался о пенальти, назначенном в ворота гостей, в матче 25-го тура РПЛ «Акрон»«Спартак» (2:3).

«20-я минута. Пенальти в ворота «Спартака» после борьбы Дзюбы и Умярова – спорный эпизод, который читается совсем не однозначно. На первый взгляд – да, контакт есть: Умяров задевает Дзюбу по ноге в штрафной. Но если отмотать момент на полсекунды назад, то картина становится совсем другой.

Сначала – борьба за позицию. И здесь Дзюба работает руками. Двумя. Он четко отодвигает Умярова, буквально выталкивая его из эпизода, за счет чего и получает преимущество в корпусе и касание мяча. А уже после этого происходит контакт с ногой – да, Умяров попадает, но контекст важнее детали. Если идти по логике последовательности нарушений, то первым был фол в атаке.

Физическое давление руками от Дзюбы дало ему преимущество – и именно это должно было быть зафиксировано. Такие эпизоды – классика борьбы в штрафной, и судьи часто обращают внимание на то, кто первым нарушил правила. В данном случае – это Дзюба.

Как итог: на мой взгляд, правильное решение – фол в нападении и штрафной в пользу «Спартака». А значит – пенальти не должно было быть вовсе», – сказал Егоров

  • Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте с пенальти и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
  • «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.
  • «Акрон» идет 9-м с 28 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Егоров Александр
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Комментарии (10)
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ziborock
1745137293
Выиграли и да ладно! Это Зинка после каждой игры сопли распускает и жалобы пишет!
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FWSPM
1745138134
спорный момент на барко в начале был более очевидный пенальти
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Январь 59
1745138278
А куда ВАРвары смотрели , или Егоров, не знает куда откручивали и куда закручивали запись? Вар признал пенальти, значит пенальти.я не болею за Спартак, но считаю что тут Вар всё оценил по правилам.
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ivany4
1745138290
Это все было видно еще вчера, при первом повторе в игре, а не в эпизоде, где акцент сделан на наступ Умярова. Давайте еще расскажем, что ради реабилитации себя, судья и поставил два пенальти в ворота Акрона.)) У нас есть любители таких версий с северной окраины.
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рылы
1745138493
чё, мля? умяркин по ноге дзюблы заехал сзади. чистый пенальти. егорову занёс лукойл.
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Номэд
1745138889
Рукоблуд всегда пихается руками. Особенно памятен случай с бом.жами, когда он буквально смял Кутепова, забил и засчитали гол. Позор бом.жам.
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raritet
1745139628
Это характерная для Дзюбы картинка. Если бы не его наглое поведение хабалки , ему бы и половины мячей не забить. Как он привык ещё в яслях отбирать у одногрупниках погремушки, так он и по сей день себя ведёт. Представить себе такое же со стороны Кержа трудно.
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Каратель помойников
1745140094
А кто то удивлен,что ногамячер рукаку играет исключительно руками,а как самого заденут корчится.хрустальная дрочила,как же он себя будет вести если ему от бойца ufs прилетит
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