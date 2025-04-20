Экс-судья Егоров рассказал об ошибке при назначении пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»

Экс-руководитель департамента судейства РФС и бывший судья РПЛ Александр Егоров высказался о пенальти, назначенном в ворота гостей, в матче 25-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (2:3).

«20-я минута. Пенальти в ворота «Спартака» после борьбы Дзюбы и Умярова – спорный эпизод, который читается совсем не однозначно. На первый взгляд – да, контакт есть: Умяров задевает Дзюбу по ноге в штрафной. Но если отмотать момент на полсекунды назад, то картина становится совсем другой.

Сначала – борьба за позицию. И здесь Дзюба работает руками. Двумя. Он четко отодвигает Умярова, буквально выталкивая его из эпизода, за счет чего и получает преимущество в корпусе и касание мяча. А уже после этого происходит контакт с ногой – да, Умяров попадает, но контекст важнее детали. Если идти по логике последовательности нарушений, то первым был фол в атаке.

Физическое давление руками от Дзюбы дало ему преимущество – и именно это должно было быть зафиксировано. Такие эпизоды – классика борьбы в штрафной, и судьи часто обращают внимание на то, кто первым нарушил правила. В данном случае – это Дзюба.

Как итог: на мой взгляд, правильное решение – фол в нападении и штрафной в пользу «Спартака». А значит – пенальти не должно было быть вовсе», – сказал Егоров