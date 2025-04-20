Червиченко – о матче «Акрон» – «Спартак»: «Арбитру повезло отоварить победу, я такого позора не помню»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).
– Очередной тяжелый матч для «Спартака». Как оцените его результат?
– Арбитру Сухому повезло отоварить победу. За всю историю российской премьер-лиги я такого позора не помню, чтобы одну команду четыре матча подряд тянули за уши. Ладно, когда тебе подсвистывают с соперниками твоего уровня, но когда тебя спасают судьи с явными аутсайдерами и ты еще этому радуешься – это мегапозор, несмываемый, запоминающийся.
Особенно штрафной на восьмидесятой минуте, когда защитник «Акрона» даже не трогал игрока «Спартака», и все равно поставили штрафной под ногу Бонгонде, чтобы он мог забить. После этого я сделал еще две ставки на победу, потому что был уверен, что Сухой все равно что-то выдумает. И он выдумал.
– По пенальти у вас есть вопросы?
– У меня вообще по всему судейству есть вопросы. Все продолжается с точностью, как и в предыдущих матчах. Любой контакт со стороны соперника наказывается в пользу «Спартака», а контакты со стороны «Спартака» судья не видит, потому что это все нормально. Все, что можно притянуть за уши в пользу «Спартака», притягивается.
– Как оцените дебют Помазуна?
– Два проглотил, как Отче наш. Отличный дебют. Если бы судья давал «Акрону» больше возможности играть, то и третий залетел бы.
– Можно констатировать, что у Барко сейчас спад? Он не забил пенальти и вообще не так продуктивен в последних матчах?
– Ничего страшного. Ему Сухой помог, поставив пенальти. Но я скажу, что второй пенальти забит с нарушением правил. Барко побежал, потом остановился и затем снова побежал и встал. Но если вторую паузу еще как-то можно засчитать, то там и пенальти забит с нарушением. Но этого никто не видит.
– Если говорить об игре «Спартака», в каких компонентах команда проседала?
– Не могу сказать, что она где-то проседала.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.