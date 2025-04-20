Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о матче «Акрон» – «Спартак»: «Арбитру повезло отоварить победу, я такого позора не помню»

Червиченко – о матче «Акрон» – «Спартак»: «Арбитру повезло отоварить победу, я такого позора не помню»

Сегодня, 09:31
25

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

– Очередной тяжелый матч для «Спартака». Как оцените его результат?

– Арбитру Сухому повезло отоварить победу. За всю историю российской премьер-лиги я такого позора не помню, чтобы одну команду четыре матча подряд тянули за уши. Ладно, когда тебе подсвистывают с соперниками твоего уровня, но когда тебя спасают судьи с явными аутсайдерами и ты еще этому радуешься – это мегапозор, несмываемый, запоминающийся.

Особенно штрафной на восьмидесятой минуте, когда защитник «Акрона» даже не трогал игрока «Спартака», и все равно поставили штрафной под ногу Бонгонде, чтобы он мог забить. После этого я сделал еще две ставки на победу, потому что был уверен, что Сухой все равно что-то выдумает. И он выдумал.

– По пенальти у вас есть вопросы?

– У меня вообще по всему судейству есть вопросы. Все продолжается с точностью, как и в предыдущих матчах. Любой контакт со стороны соперника наказывается в пользу «Спартака», а контакты со стороны «Спартака» судья не видит, потому что это все нормально. Все, что можно притянуть за уши в пользу «Спартака», притягивается.

– Как оцените дебют Помазуна?

– Два проглотил, как Отче наш. Отличный дебют. Если бы судья давал «Акрону» больше возможности играть, то и третий залетел бы.

– Можно констатировать, что у Барко сейчас спад? Он не забил пенальти и вообще не так продуктивен в последних матчах?

– Ничего страшного. Ему Сухой помог, поставив пенальти. Но я скажу, что второй пенальти забит с нарушением правил. Барко побежал, потом остановился и затем снова побежал и встал. Но если вторую паузу еще как-то можно засчитать, то там и пенальти забит с нарушением. Но этого никто не видит.

– Если говорить об игре «Спартака», в каких компонентах команда проседала?

– Не могу сказать, что она где-то проседала.

  • Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
  • «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.

Еще по теме:
Комментатор Нагучев рассказал о проблеме в игре «Акрона» с Дзюбой
Мостовой был уверен, что «Спартак» не проиграет при счете 0:2: «Знал, что у «Акрона» будут чудовищные ошибки» 1
Экс-судья Егоров рассказал об ошибке при назначении пенальти в матче «Акрон» – «Спартак» 10
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Янвapь 62
1745134255
Сейчас на ветке начнётся/-ался заполошный, истерический поросячий визг с разбрызгиванием слюней, желчи и жидких поросячьих фекалий, ибо свиней от правды корёжит, как вампиров под осиновым колом. Достаю попкорн
Ответить
NewLife
1745134608
Раз Бомбардир продолжает публиковать эту заказную ахинею, предлагаю бойкотировать т.е. не комментировать высеры червя. Пусть только помойные тролли бесятся в комментах, и тогда станет понятно то, что и так очевидно.
Ответить
zigbert
1745134824
Удивляться здесь нечему,Черевиченко давно ненавидит Спартак и ищет любую возможность облить грязью наш легендарный клуб.
Ответить
nik55
1745135170
когда уже тебе пасть твою помойную закроют
Ответить
R_a_i_n
1745136002
В этом матче только одна ошибка судейская. Это симуляция зюбы и пенка.
Ответить
...уефан
1745136181
...да, воздастся каждому за слова и помыслы да деяния его!...
Ответить
Янвapь 62
1745136573
(с) "Спасают судьи с явными аутсайдерами и ты еще этому радуешься – это мегапозор, несмываемый, запоминающийся" Это пять, записал на память. Андрюша, жги
Ответить
АлексМак
1745138046
именно так
Ответить
ziborock
1745138047
Не дает Спартак Червю спокойной жизни!))) P.S. Червяк не перестает доказывать что он умалишенный, у него Спартак "четыре матча подряд тянули за уши"! Это в Грозном где 0-0 и поражение от Махачкалы?! Позовите Лаврова, он скажет червю кто он!)))
Ответить
рылы
1745138265
ПОЗОР! РЫЛЫ!
Ответить
Главные новости
Комментатор Нагучев рассказал о проблеме в игре «Акрона» с Дзюбой
12:00
Левандовски может пропустить финал Кубка Испании против «Реала»
11:57
Экс-судья Егоров рассказал об ошибке при назначении пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»
11:17
10
Галактионов прокомментировал жалобы Тикнизяна
11:00
3
Фото«Оренбург» пошутил над конфликтом Бубнова и Пальцева
10:55
2
Семин оценил победу «Спартака» над «Акроном»
10:42
4
Галактионов отреагировал на извинения Сулейманова
10:30
1
Сафонов оказался в числе худших игроков матча с «Гавром» по версии Whoscored
10:19
Ловчев высказался о победе «Спартака» над «Акроном»
10:00
6
Червиченко – о матче «Акрон» – «Спартак»: «Арбитру повезло отоварить победу, я такого позора не помню»
09:31
25
Все новости
Все новости
Мостовой был уверен, что «Спартак» не проиграет при счете 0:2: «Знал, что у «Акрона» будут чудовищные ошибки»
11:46
Мостовой был уверен, что «Спартак» не проиграет при счете 0:2: «Знал, что у «Акрона» будут чудовищные ошибки»
11:45
1
Семин оценил победу «Спартака» над «Акроном»
10:42
4
Галактионов отреагировал на извинения Сулейманова
10:30
1
Ловчев высказался о победе «Спартака» над «Акроном»
10:00
6
Червиченко – о матче «Акрон» – «Спартак»: «Арбитру повезло отоварить победу, я такого позора не помню»
09:31
25
Экс-хавбек «Зенита» сказал, поможет ли клубу в борьбе за чемпионство решение оставить Семака
09:15
2
Маркиньос объяснил, как «Спартаку» удалось отыграться с 0:2 в матче с «Акроном»
08:59
5
ФотоИгрока «Зенита» уличили в «стукачестве»
00:26
19
Андрей Мостовой рассказал, как отпраздновал разгром «Краснодара»
00:25
Веденеев: «Химки» вряд ли будут биться против «Зенита»
00:13
7
Мостовой раскрыл, где хранит тренерскую лицензию
Вчера, 23:43
3
Врач оценила клиническую картину Соболева: «Крайне сложный случай»
Вчера, 23:23
8
Титов прокомментировал 3:2 «Спартака» против «Акрона»
Вчера, 23:10
5
Ташуев – после поражения от «Краснодара»: «Ахмат» недоволен господами Карасевым и Москалевым, соперник не нуждается в такой помощи»
Вчера, 22:57
4
Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12»
Вчера, 22:47
31
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
2
Личка высказался о возможном уходе из «Динамо»
Вчера, 22:24
Список всех побед «Спартака» в РПЛ с -2 гола за последние 20 лет
Вчера, 22:13
9
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после волевой победы над «Акроном»
Вчера, 22:05
4
Агент Батракова верит, что Алексей станет вторым Лоськовым
Вчера, 21:57
1
Радимов предложил наказать игрока РПЛ двумя годами тюрьмы
Вчера, 21:44
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1)
Вчера, 21:28
59
Пономарев предсказал, что «Спартак» останется без медалей: «Отсырел у них порох»
Вчера, 21:13
11
Дзюба – игрокам «Акрона»: «ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает»
Вчера, 20:51
21
Галактионов рассказал о повреждениях Батракова и Годяева
Вчера, 20:38
Гендиректор «Пари НН» ответил на вопрос о будущем Гончаренко
Вчера, 20:29
1
Тренер «Акрона» недоволен судейством в матче со «Спартаком»
Вчера, 19:45
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 