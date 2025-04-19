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  • Пономарев предсказал, что «Спартак» останется без медалей: «Отсырел у них порох»

Пономарев предсказал, что «Спартак» останется без медалей: «Отсырел у них порох»

Сегодня, 21:13
7

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о матче 25-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (2:3).

– «Спартак» начал матч с «Акроном» за упокой, а закончил за здравие. Атаки у «красно‑белых» поначалу тяжело развивались, ничего не получалось. Но это естественно, потому что и думают, и двигаются медленно. А потом, видимо, тренер им устроил разнос, и они разбегались. Нельзя всe время ходить по полю пешком.

– «Спартак» остаeтся претендентом на золото?

– Какое золото? Они в тройку не попадут. Скорее всего, четвeртое место займут. Спартаковцы очень нестабильны сейчас. Набегались и устали они. Уже отсырел у них порох. А вот ЦСКА, думаю, в тройке будет.

  • Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
  • «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», у «Краснодара» 52 очка, а у ЦСКА – 47. Петербуржцы, «быки» и красно-синие провели на игру меньше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Пономарев Владимир
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Комментарии (7)
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Anton1969
1745086953
Пономарь, лучше помолчи!!! Учителей и без тебя хватает!!! Цыплят по осени считают, а РПЛ по весне!!! Вот и посмотрим, кто на каком месте будет! И, только, потом будешь звездить!!!
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Боцман59rus
1745087530
_ дед разошёлся, критикует соперников армейцев,больше чем уверен, не зная состава своей родной команды ...пороховых дел мастер
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Айболид
1745087979
"отсыревший порох" их не волнует , ведь есть Сухой .
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FWSPM
1745088111
четвертое место займет зенит все идет по плану
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...уефан
1745088116
...не суй, дед, глубоко голову в шифоньер. Нафталин, он круче шмыгалова рубит сознание...
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subbotaspartak
1745088226
Чтобы не гутарить зря Слушайте пономаря. Он со всех срывает маски И тем более на Пасху...
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NewLife
1745091035
Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах))
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