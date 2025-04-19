Пономарев предсказал, что «Спартак» останется без медалей: «Отсырел у них порох»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о матче 25-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (2:3).
– «Спартак» начал матч с «Акроном» за упокой, а закончил за здравие. Атаки у «красно‑белых» поначалу тяжело развивались, ничего не получалось. Но это естественно, потому что и думают, и двигаются медленно. А потом, видимо, тренер им устроил разнос, и они разбегались. Нельзя всe время ходить по полю пешком.
– «Спартак» остаeтся претендентом на золото?
– Какое золото? Они в тройку не попадут. Скорее всего, четвeртое место займут. Спартаковцы очень нестабильны сейчас. Набегались и устали они. Уже отсырел у них порох. А вот ЦСКА, думаю, в тройке будет.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», у «Краснодара» 52 очка, а у ЦСКА – 47. Петербуржцы, «быки» и красно-синие провели на игру меньше.
Источник: «Матч ТВ»