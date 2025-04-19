Тренер «Акрона» недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о судействе в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Акрон» вел 2:0.

«Спартак» дважды бил пенальти.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Я обычно не лезу к судьям. Но я считаю, что это не тот случай, когда можно судить так. Дзюба никогда не отличался грубостью – он может хорошо владеть мячом. Арбитр минимум тремя эпизодами останавливал игру.

Самое удивительное: если это игра руками, локтем, как так складывалось, что игрок соперника так быстро вскакивал? Защитникам «Спартака» было как минимум безумно тяжело справляться с тем, что сегодня делал Артем Дзюба. Они не могли отобрать мяч – отбирал судья. Такое было слишком часто.

Боковой судья резко высказывал какое-то мнение в сторону моих футболистов – это уровень воспитания людей. Судьи имеют инструмент – карточки, а так разговаривать с моими футболистами никому не дозволено. Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта. Тут я увидел колхозный, мажорный момент, который мне сильно не понравился.

Резервный просто орал, кричал, рвал глотку – это в принципе недопустимо. Человек со стороны не может себя так вести, он должен быть спокоен. Это говорит о том, что им не нравилось то, что происходило на поле. Господь судья каждому», – сказал Тедеев.