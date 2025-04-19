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  • Тренер «Акрона» недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Тренер «Акрона» недоволен судейством в матче со «Спартаком»

19 апреля 2025, 19:45
7

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о судействе в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Я обычно не лезу к судьям. Но я считаю, что это не тот случай, когда можно судить так. Дзюба никогда не отличался грубостью – он может хорошо владеть мячом. Арбитр минимум тремя эпизодами останавливал игру.

Самое удивительное: если это игра руками, локтем, как так складывалось, что игрок соперника так быстро вскакивал? Защитникам «Спартака» было как минимум безумно тяжело справляться с тем, что сегодня делал Артем Дзюба. Они не могли отобрать мяч – отбирал судья. Такое было слишком часто.

Боковой судья резко высказывал какое-то мнение в сторону моих футболистов – это уровень воспитания людей. Судьи имеют инструмент – карточки, а так разговаривать с моими футболистами никому не дозволено. Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта. Тут я увидел колхозный, мажорный момент, который мне сильно не понравился.

Резервный просто орал, кричал, рвал глотку – это в принципе недопустимо. Человек со стороны не может себя так вести, он должен быть спокоен. Это говорит о том, что им не нравилось то, что происходило на поле. Господь судья каждому», – сказал Тедеев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Тедеев Заур
Комментарии (7)
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serhio80
1745081604
Заур, твоё место в алании вроде как)
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NewLife
1745082947
"Дзюба никогда не отличался грубостью" Ты кому это втираешь ? Бздиловатый симулянт зюба дал локтем по морде Литвинову, задержал и оттер руками Умярова от мяча, после этого мешок на варе сделал то, для чего его туда посадили.
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ivany4
1745083143
Ну так в чем дело, - ручка, бумага и по шаблону в ЭСК. Только надо помнить, что рукоблуд единственный нападающий в лиге, который имеет больше всех нарушений и горчичников в атаке.)) Ну и не надо забывать, про остальных своих игроков "играющих" не совсем в футбол.))
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FWSPM
1745084197
В жигулевске ныть
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Вжыхъ
1745120693
Звенит уже написал жалобу на судейство в этом матче или ещё изучают видео и оффсайды рисуют?
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bomilazdeshnii
1745124008
Вытянули Спартак
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Ghork
1745128824
Тянут петухов свинорвлых
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