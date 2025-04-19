Мостовой назвал «тупыми» пенальти в ворота «Акрона»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые победили в гостях «Акрон» (3:2) в 25-м туре РПЛ из-за дурацких ошибок тольяттинцев.
«Кто‑то списывал «Спартак» со счетов до этого матча. Я говорил им: «Вы что, совсем не разбираетесь в футболе»?
Большое спасибо игрокам «Акрона» за победу «красно‑белых» сегодня. Как можно было так срезать мяч головой в свои ворота? Джурасович подрезал мяч в девятку как хороший нападающий.
Пенальти на 90+4‑й минуте – просто смешно. Ребят, вы же тренируетесь. Остановись и всe, зачем втыкать ногу в соперника? При счете 0:2 я говорил, что однозначно «Спартак» не проиграет. Знал, что у тольяттинцев будут дурацкие ошибки. Тупые пенальти привезли себе», – сказал Мостовой.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у «Краснодара» 52 очка. Петербуржцы и «быки» провели на игру меньше.
Источник: «Матч ТВ»