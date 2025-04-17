Топ-клубы РПЛ оценили относительно «Астон Виллы»: «Там совсем другой уровень, футболисты бегают без остановки»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини считает, что российские топ-клубы заметно уступают уровню «Астон Виллы», а с грандами европейского футбола командам РПЛ невозможно бороться.

– Поскольку российские клубы не играют в Европе, невозможно определить их уровень. Я смотрел игру «Астон Виллы» с «ПСЖ» – уровень, техника, тактика совсем на другом уровне по сравнению с Россией. Футболисты бегают без остановки.

– Что было бы, если эта «Астон Вилла» играла с российским клубом?

– В данный момент «Зенит», «Краснодар» или «Спартак» играют на другом уровне по сравнению с «Астон Виллой».

А «ПСЖ», «Реал», «Барселона» – это вообще совсем другая история, там совсем другой уровень, они намного сильнее большинства европейских команд, не говоря о «Спартаке» или других российских клубах, им с такими грандами было бы невозможно бороться.