Инвестор «Химок» прояснил ситуацию с бойкотом матча с «Зенитом»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов отреагировал на информацию, что футболисты основного состава могут бойкотировать игру с «Зенитом».

– Как относитесь к слухам, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»?

– У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей. На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты.

Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам – морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал.

Поэтому, кто выйдет на поле – это вопрос к главному тренера.

– Была ли у вас встреча с игроками?

– Да, сегодня мы с ними встретились на базе клуба. Я сказал то же самое, что говорил им две недели назад по поводу выплаты долгов.

Дальше решение принимать футболистам самостоятельно. У каждого есть контракт и права.