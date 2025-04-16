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  • Инвестор «Химок» прояснил ситуацию с бойкотом матча с «Зенитом»

Инвестор «Химок» прояснил ситуацию с бойкотом матча с «Зенитом»

Сегодня, 21:36
1

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов отреагировал на информацию, что футболисты основного состава могут бойкотировать игру с «Зенитом».

– Как относитесь к слухам, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»?

– У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей. На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты.

Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам – морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал.

Поэтому, кто выйдет на поле – это вопрос к главному тренера.

– Была ли у вас встреча с игроками?

– Да, сегодня мы с ними встретились на базе клуба. Я сказал то же самое, что говорил им две недели назад по поводу выплаты долгов.

Дальше решение принимать футболистам самостоятельно. У каждого есть контракт и права.

  • «Химки» идут на 12-м месте в РПЛ с 23 очками в 24 турах.
  • Во вторник клуб уволил главного тренера Франка Артигу.
  • Вместо него назначили Магомеда Адиева.
  • Матч «Зенит» – «Химки» запланирован на 20 апреля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
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Генерал Краснов
1744833094
Садыгов-чемодан ,вокзал ,баку
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