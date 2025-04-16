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«Химки» могут отправить вторую команду на игру с «Зенитом»

Сегодня, 17:50
4

«Химки» могут сыграть не основным составом в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».

Есть вероятность, что в Петербург отправится дубль подмосковного клуба.

Руководство «Химок» рассматривает вариант со второй командой на случай продолжения бойкота футболистами основы.

  • «Химки» идут на 12-м месте в РПЛ с 23 очками в 24 турах.
  • Во вторник клуб уволил главного тренера Франка Артигу.
  • Вместо него назначили Магомеда Адиева.
  • Матч «Зенит» – «Химки» запланирован на 20 апреля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
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Комментарии (4)
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acor94
1744815353
Кайф, побьем рекорд Сочей, разматаем Химкинских детей 15:0, гделига ставок, хочу поставить квартиру родителей!
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Ловкий Бубен
1744815457
ну и ладненько, мы то в чем виноваты, бабло победит "химкинский лес"
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acor94
1744815503
Предлагаю на матч заявить Аршавина, Кержакова, Тимоху и Анюка. Пусть покуражатся минут 30.
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zadira56
1744816423
Химики!Назовите сумму!Продажные...
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