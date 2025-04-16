«Химки» могут отправить вторую команду на игру с «Зенитом»

«Химки» могут сыграть не основным составом в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».
Есть вероятность, что в Петербург отправится дубль подмосковного клуба.
Руководство «Химок» рассматривает вариант со второй командой на случай продолжения бойкота футболистами основы.
- «Химки» идут на 12-м месте в РПЛ с 23 очками в 24 турах.
- Во вторник клуб уволил главного тренера Франка Артигу.
- Вместо него назначили Магомеда Адиева.
- Матч «Зенит» – «Химки» запланирован на 20 апреля.
Источник: «Спорт-Экспресс»