Заявление ФНЛ о подозрении в проведении договорного матча

Пресс-служба ФНЛ дала комментарий по ситуации вокруг игры 28-го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком».

Матч посчитали подозрительным и, возможно, договорным.

«Урал» проигрывал со счетом 0:2 после 1-го тайма.

В итоге они победили 3:2.

«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче между «Уралом» и «Нефтехимиком».

Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки.

О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», – сообщили в ФНЛ.