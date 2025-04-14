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Заявление ФНЛ о подозрении в проведении договорного матча

Сегодня, 20:59

Пресс-служба ФНЛ дала комментарий по ситуации вокруг игры 28-го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком».

  • Матч посчитали подозрительным и, возможно, договорным.
  • «Урал» проигрывал со счетом 0:2 после 1-го тайма.
  • В итоге они победили 3:2.

«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче между «Уралом» и «Нефтехимиком».

Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки.

О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», – сообщили в ФНЛ.

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Источник: ТАСС
Россия. Первая лига Нефтехимик Урал
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