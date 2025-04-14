Заявление ФНЛ о подозрении в проведении договорного матча

Пресс-служба ФНЛ дала комментарий по ситуации вокруг игры 28-го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком».
- Матч посчитали подозрительным и, возможно, договорным.
- «Урал» проигрывал со счетом 0:2 после 1-го тайма.
- В итоге они победили 3:2.
«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче между «Уралом» и «Нефтехимиком».
Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки.
О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», – сообщили в ФНЛ.
Источник: ТАСС