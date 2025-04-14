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  • Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока в истории команды – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Карпин не попали в топ-5

Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока в истории команды – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Карпин не попали в топ-5

Сегодня, 15:04
21

РФС на мартовских матчах сборной России опросил болельщиков на предмет лучшего игрока в истории команды.

Большинство фанатов считает лучшим футболистом в истории сборной России Артема Дзюбу. Топ-10 выглядит так.

1. Артем Дзюба – 30,57% голосов;

2. Александр Головин – 9%;

3. Игорь Акинфеев – 6,34%;

4. Александр Максименко – 6,34%;

5. Руслан Литвинов – 4,61%;

6. Алексей Батраков – 4,42%;

7. Максим Глушенков – 2,69%;

8. Андрей Мостовой – 2,5%;

9. Андрей Аршавин – 2,3%;

10. Денис Глушаков – 2,3%.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Кержаков Александр Мостовой Александр Аршавин Андрей
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Комментарии (21)
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...уефан
1744635332
...трудно и слова подобрать к данному опросу, к изданию, которое этот опрос проводило, к опрашиваемым и к тем, кто попал в этот топ. Охереть!...
Ответить
Чермындыр
1744635374
Походу опрос велся среди учащихся 7-9 классов г. Москвы
Ответить
Прокс
1744635552
Максименко,Е5 сраньтак
Ответить
СильныйМозг
1744636983
Это был опрос среди номэдов и спартач80, среди давителей прыщей. :)))
Ответить
subbotaspartak
1744637152
РФС - Это бред. Это бред - РФС...
Ответить
momwig_
1744637411
Ответить, видимо, согласилась только школота начальных классов. Или РФС сразу туда и спрашивать пошёл.
Ответить
Fju-2
1744637736
Всё по делу, кроме 6-7 человек.
Ответить
erybov1965
1744639554
Даже не хочу комментировать???
Ответить
baggio80
1744640231
Походу, все праворукие поддержали Артёмку, своего кумира.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1744640726
Головин, Акинфеев, Аршавин! Остальные идут в жопу вместе со своими выборщиками. ""
Ответить
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