Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока в истории команды – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Карпин не попали в топ-5

РФС на мартовских матчах сборной России опросил болельщиков на предмет лучшего игрока в истории команды.
Большинство фанатов считает лучшим футболистом в истории сборной России Артема Дзюбу. Топ-10 выглядит так.
1. Артем Дзюба – 30,57% голосов;
2. Александр Головин – 9%;
3. Игорь Акинфеев – 6,34%;
4. Александр Максименко – 6,34%;
5. Руслан Литвинов – 4,61%;
6. Алексей Батраков – 4,42%;
7. Максим Глушенков – 2,69%;
8. Андрей Мостовой – 2,5%;
9. Андрей Аршавин – 2,3%;
10. Денис Глушаков – 2,3%.
Источник: «Спорт-Экспресс»