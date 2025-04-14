Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока в истории команды – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Карпин не попали в топ-5

РФС на мартовских матчах сборной России опросил болельщиков на предмет лучшего игрока в истории команды.

Большинство фанатов считает лучшим футболистом в истории сборной России Артема Дзюбу. Топ-10 выглядит так.

1. Артем Дзюба – 30,57% голосов;

2. Александр Головин – 9%;

3. Игорь Акинфеев – 6,34%;

4. Александр Максименко – 6,34%;

5. Руслан Литвинов – 4,61%;

6. Алексей Батраков – 4,42%;

7. Максим Глушенков – 2,69%;

8. Андрей Мостовой – 2,5%;

9. Андрей Аршавин – 2,3%;

10. Денис Глушаков – 2,3%.