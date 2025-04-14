Объявлены судьи на ближайшие матчи Фонбет Кубка России

РФС назначил арбитров на кубковые матчи этой недели.
15 апреля, вторник
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Мацюра.
«Спартак» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Семенов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Эдуард Малый.
16 апреля, среда
«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Динамо» –ЦСКА: судья – Артeм Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.