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Объявлены судьи на ближайшие матчи Фонбет Кубка России

Сегодня, 12:05

РФС назначил арбитров на кубковые матчи этой недели.

15 апреля, вторник

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Семенов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Эдуард Малый.

16 апреля, среда

«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» –ЦСКА: судья – Артeм Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

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Источник: РФС
Россия. Кубок Локомотив Урал Спартак Ахмат Зенит Ростов Динамо ЦСКА
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