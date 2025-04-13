⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1) и сократил отставание до 2 очков

«Зенит» крупно обыграл «Краснодар» в 24-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Андрей Мостовой забил гол и сделал результативную передачу.

Александр Соболев также отметился ассистом.

«Зенит» набрал 50 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кривцов, 16; 1:1 – Мостовой, 29; 2:1 – Гонду, 38; 3:1 – Глушенков, 80; 4:1 – Луис Энрике, 90+1.

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