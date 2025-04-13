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⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1) и сократил отставание до 2 очков

Сегодня, 19:02
176

«Зенит» крупно обыграл «Краснодар» в 24-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Андрей Мостовой забил гол и сделал результативную передачу.

Александр Соболев также отметился ассистом.

«Зенит» набрал 50 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кривцов, 16; 1:1 – Мостовой, 29; 2:1 – Гонду, 38; 3:1 – Глушенков, 80; 4:1 – Луис Энрике, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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Комментарии (177)
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fakeid
1744563228
и заметьте: без левых голов из офсайда, как кукуяновцы. без левых удалений. без левых пенальти. хрюканы уже чёрт знает сколько их купили в этом сезоне, последний был позавчера. зенит просто вышел и показал класс. а немытая тарасофская харя всё визжит из бачка, нам на радость) гы-гы!
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Литейный 4 (returned)
1744563288
Игра смотрелась на одном дыхании. Судья честно отработал матч. Это вам не тушинское недоразумение, которое только по левым пенальти и судейской поддержке выигрывает. Гыгыгы
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knikos
1744563372
Что-то никто не написал , а ведь у Соболя голевой пас . Может действительно он оклемался ?
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VPERDIV SPARTAK
1744563379
Порадовали игрой, молодцы )
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slavа0508
1744563454
Ну что можно сказать . Краснодар всё ещё на 1 месте . и если им всё же они найдут в себе силы справиться с дрожью в коленках на финише . то всё ещё может быть ...
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Мойша Израилевич
1744563715
Фк Бычок Краснодыр Арутюняна как всегда сдувается в концовке чемпионата и будет планировать стать чемпионом в следующем сезоне.
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FCSpartakM
1744564226
Ну обокакались кубанцы знатно. Зенит еле-еле играет в больших матчах. Уменьшаешь им пространстве, добавляешь прессинга и ву-аля ты не проиграл. Мусаев эпичный физрук, который второй год выходит на финиш и не может игру хотя бы стабильной оставить. С Ростовом были звонки, по сути фарт, когда гол засчитали после нарушения, с акроном вялая игра и тут пришли к тому, к чему шли
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Прокс
1744568337
Борзыкин как всегда левой рукой передёрнул,Эх Миша не твоё это иди цветочки продавай у Ленинградского вокзала!!!
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BarStep
1744569146
С победой парни! Главный из шести финалов выиграли, молодцы! Осталось 5 финалов и надежда, что московские помогут… Ну ли не московские :)
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прабабушка краба
1744570488
Осадочек остался. То, за что Зенит получал желтые, Краснодар безнаказанно делал полтора тайма...
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