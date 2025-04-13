Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Факел». Игра состоится 13 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Бакаев, Дзюба, Пестряков.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Факел»: Гудиев, Калинин, Божин, Квеквескири, Ковалев, Ломовицкий, Каштанов, Ильин, Дзиов, Мертенс, Браими.

Главный тренер: Игорь Шалимов

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