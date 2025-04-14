Шалимов оценил перспективы «Факела» в борьбе за место в РПЛ

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов подвел итоги гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Акроном» (0:1).

– Это поражение ставит крест на оставшемся сезоне?

– Конечно, не ставит. Пять очков у нас отрыв [между зоной вылета и зоной стыковых матчей]. Сейчас осталось шесть матчей и пять очков, четыре домашних матча.

Обидно проигрывать такие матчи. Вот эти руки, и никто не может объяснить, что за формулировка и так далее. В целом мы недовольны, когда мяч был у нас – много неоправданных длинных передач, контроль мяча не такой уверенный. А в остальном справились. Передачи на Дзюбу – мы справились.

Надо двигаться и приходить к тому, чтобы наше искусственное поле было для нас преимуществом. Сегодня был ближе к победе «Акрон», а мы где‑то не разбирались впереди. Попробуем в домашней игре сыграть чуть по‑другому, когда мяч у нас.

– «Факел» вновь не забил. Это психология или что‑то другое?

– Это мастерство игроков. Вопрос открываний, дают тебе или не дают мяч, как ты открываешься. Если ты нападающий, нужно понимать, как надо открыться за спину, чтобы ворота были перед тобой. Над этим еще нужно поработать. Сейчас надо восстанавливаться.