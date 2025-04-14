Дзюба подготовился к исполнению пенальти до матча с «Факелом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, что перед матчем 24-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) смотрел, как играет при отражении пенальти вратарь соперника.

«Я знал, что Гудиев очень хорошо отбивает пенальти. Перед игрой была чуйка, что пенальти поставят. Я посмотрел нарезки, как он отбивает. Рад, что удалось забить ему и набрать важные три очка.

Должны были решать раньше. Было боязно – когда не забиваешь, то обычно наказывают. Но все это приходит со временем. Команда только первый год в РПЛ. Турнирная таблица на нас немного давит», – сказал Дзюба.