Дзюба прокомментировал 237-й гол в карьере

Форвард «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Факелом» в 24-м туре РПЛ.

Клуб из Тольятти выиграл со счетом 1:0.

Дзюба забил единственный гол с пенальти.

«Савичев, наверное, должен был бить пенальти, но Костя подошел и сказал: «Иди, бей». И я пошел. Самое важное, что была сегодня победа, так как конкуренты внизу выиграли, плюс мы хотим подтянуться.

Нервный матч и тяжелый. По делу выиграли, считаю. Могли и больше забивать, но нервозность и неопытность сказывается. Мы все‑таки дебютанты. Многим надо пройти этот путь. Сейчас эпоха ВАР, так бы игру рукой не заметили. В эпизоде мне показалось, что вообще Беншимол сыграл (улыбается). Но на повторе увидели, что это пенальти. Счастливы выиграть, важнейшая победа. Самая важная на этом этапе.

Сейчас спокойно готовимся к «Спартаку». Махачкалинцы показали, что «Спартак» можно обыгрывать. Расслабляться не будем, ужен нарасслаблялись с «Пари НН», и «Ростову» глупо проиграли. Вроде со всеми неплохо играем. Сейчас на первый план выходит победа, а не хорошая игра. Нервозность немного раздражала», – сказал Дзюба.