Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Дзюба прокомментировал 237-й гол в карьере

Сегодня, 18:28

Форвард «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Факелом» в 24-м туре РПЛ.

  • Клуб из Тольятти выиграл со счетом 1:0.
  • Дзюба забил единственный гол с пенальти.

«Савичев, наверное, должен был бить пенальти, но Костя подошел и сказал: «Иди, бей». И я пошел. Самое важное, что была сегодня победа, так как конкуренты внизу выиграли, плюс мы хотим подтянуться.

Нервный матч и тяжелый. По делу выиграли, считаю. Могли и больше забивать, но нервозность и неопытность сказывается. Мы все‑таки дебютанты. Многим надо пройти этот путь. Сейчас эпоха ВАР, так бы игру рукой не заметили. В эпизоде мне показалось, что вообще Беншимол сыграл (улыбается). Но на повторе увидели, что это пенальти. Счастливы выиграть, важнейшая победа. Самая важная на этом этапе.

Сейчас спокойно готовимся к «Спартаку». Махачкалинцы показали, что «Спартак» можно обыгрывать. Расслабляться не будем, ужен нарасслаблялись с «Пари НН», и «Ростову» глупо проиграли. Вроде со всеми неплохо играем. Сейчас на первый план выходит победа, а не хорошая игра. Нервозность немного раздражала», – сказал Дзюба.

Еще по теме:
РПЛ. Дзюба принес «Акрону» победу над «Факелом» (1:0) 9
В РФС объяснили мотивацию Карпина вернуть Дзюбу в сборную России
Черчесов сопоставил Месси и Роналду
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Акрон Факел Акрон Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дзюба прокомментировал 237-й гол в карьере
18:28
ФотоМбаппе получил красную карточку на 38-й минуте с «Алавесом»
18:10
Стало известно, сколько получат игроки «Краснодара» за победу над «Зенитом»
17:35
14
Салах установил исторический рекорд АПЛ
17:27
Раскрыты премиальные для игроков «Зенита» в случае победы над «Краснодаром»
17:18
15
Генич назвал команду, которую лучше всех судят в РПЛ
17:13
РПЛ. Дзюба принес «Акрону» победу над «Факелом» (1:0)
16:26
9
«Пора с этим балаганом заканчивать»: Смирнов призвал уволить двух тренеров из РПЛ
16:07
11
49-летний экс-игрок сборной России пробежит марафон в Якутии в -50
15:45
10
Овчинников дал совет «Зениту», как выбить «Краснодар» с 1-го места РПЛ
15:34
3
Все новости
Все новости
Генич назвал команду, которую лучше всех судят в РПЛ
17:13
Смородская сказала, кто выиграет в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:05
1
Речь Семака перед матчем «Зенит» – «Краснодар»
16:49
1
РПЛ. Дзюба принес «Акрону» победу над «Факелом» (1:0)
16:26
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
16:26
Батраков прокомментировал поражение «Локомотива» от «Рубина»
16:16
«Пора с этим балаганом заканчивать»: Смирнов призвал уволить двух тренеров из РПЛ
16:07
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 13 апреля
16:00
5
49-летний экс-игрок сборной России пробежит марафон в Якутии в -50
15:45
10
Овчинников дал совет «Зениту», как выбить «Краснодар» с 1-го места РПЛ
15:34
3
Генич отреагировал на «привет» от Пальцева после победы над «Спартаком»
15:27
3
Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу
15:19
Букмекеры фиксируют «прогруз» победы «Зенита» над «Краснодаром»
14:49
2
ВидеоБезруков – о голе Шабанхаджая «Локомотиву»: «Пробежал как Месси»
14:40
Умяров летом может уехать в Испанию или Италию
14:28
16
Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар»
14:22
1
В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»
13:58
3
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Факел»: 13 апреля
13:29
Файзулин: «Если «Зенит» проиграет «Краснодару», то исход чемпионской гонки будет решен»
13:25
6
Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака»: «Не знаю, что может быть хуже»
13:11
31
Защитник «Оренбурга» сломал лицевую кость в единоборстве с Виллианом Рошей
13:06
1
В «Ахмате» объяснили блэкаут во время матча РПЛ
12:56
1
Мама Пальцева из «Динамо Мх» – о победе над «Спартаком»: «Команда слабее может собраться и надрать жопу тем, кто сильнее»
12:43
8
ВидеоКруговой – о своей передаче в матче с «Оренбургом»: «С такого филигранного паса не забить было нереально»
12:28
3
Газизов: «Динамо Мх» переехало «Спартак»
12:16
10
Шумахов из «Динамо Мх»: «Мы отобрали у «Спартака» чемпионство»
12:00
5
Видео«Анжи» провел первый матч после возрождения
11:53
Промеса лишили бизнеса в России
11:26
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 