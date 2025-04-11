Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Мх: Игра состоится 11 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо»: Мх: Магомедов Т; Кагермазов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Джавад, Эгаш, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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