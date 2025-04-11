Нападающий «Лиона» ответил на уничижительные слова Онана

Нападающий «Лиона» Райан Шерки после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2) считает, что его команда сыграла гораздо лучше соперника.

Это завуалированный ответ на слова голкипера манкунианцев Андре Онана. Вратарь ранее сказал, что «Манчестер Юнайтед» «намного лучшая команда» в сравнении с «Лионом».

«Мы провели сильный матч. Мы были намного лучше той команды. Мы показали всю полноту своего таланта.

Понимаем, что «Манчестер Юнайтед» – хорошая команда. Мы никогда их не боялись. И никогда не будем бояться.

Они сами дали ответ. Когда выходишь с двумя опорными полузащитниками, то больше нечего сказать. Это потому, что они особенно нас боятся.

Мы собираемся сыграть в нападении в Манчестере и доказать, что играем в очень красивый футбол, имея в виду только одну идею – победу. Мы поедем атаковать, а не защищаться, как они делали здесь», – сказал Шерки.