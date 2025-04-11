Аморим ответил на вопрос о замене Онана после матча «МЮ» с «Лионом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2).
– Мы хорошо играли. В первом тайме у нас были некоторые трудности, особенно при начале прессинга. Во втором тайме мы адаптировались и контролировали игру. Мы много времени находились около штрафной соперника. Сыграли хорошо, но можем лучше. Мы становимся сильнее от матча к матчу, нужно улучшать реализацию.
Результатом очень разочарованы. Должны были закончить матч с преимуществом в один гол. Но следующая игра на «Олд Траффорд», постараемся победить в ней.
[Для Андре Онана] важно сосредоточиться на следующей игре в Премьер-лиге, а затем думать об ответном матче. Против «Лиона», когда один игрок ошибается – это вся команда допускает ошибку.
Опять же, у нас две игры. Сейчас наступил перерыв, нам нужно думать, как добиться улучшений. Перед следующей встречей мы находимся на одном уровне [с «Лионом»]. Перед нашими болельщиками мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующий этап.
– Будете ли вы менять голкипера?
– Мы продолжим делать то же, что делали. Тренироваться, смотреть матчи, стараться выбрать лучший состав, чтобы побеждать в каждой игре.
- Голы у «Лиона» забили Тиаго Алмада на 26-й минуте и Райан Шерки на 90+5-й. У «Манчестер Юнайтед» отличились Лени Йоро на 45+5-й и Джошуа Зиркзее на 88-й. Французский клуб забил два мяча после неудачных действий голкипера манкунианцев Андре Онана.
- Ответный матч пройдет 17 апреля.