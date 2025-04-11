Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Аморим ответил на вопрос о замене Онана после матча «МЮ» с «Лионом»

Аморим ответил на вопрос о замене Онана после матча «МЮ» с «Лионом»

Сегодня, 09:18
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2).

– Мы хорошо играли. В первом тайме у нас были некоторые трудности, особенно при начале прессинга. Во втором тайме мы адаптировались и контролировали игру. Мы много времени находились около штрафной соперника. Сыграли хорошо, но можем лучше. Мы становимся сильнее от матча к матчу, нужно улучшать реализацию.

Результатом очень разочарованы. Должны были закончить матч с преимуществом в один гол. Но следующая игра на «Олд Траффорд», постараемся победить в ней.

[Для Андре Онана] важно сосредоточиться на следующей игре в Премьер-лиге, а затем думать об ответном матче. Против «Лиона», когда один игрок ошибается – это вся команда допускает ошибку.

Опять же, у нас две игры. Сейчас наступил перерыв, нам нужно думать, как добиться улучшений. Перед следующей встречей мы находимся на одном уровне [с «Лионом»]. Перед нашими болельщиками мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующий этап.

– Будете ли вы менять голкипера?

– Мы продолжим делать то же, что делали. Тренироваться, смотреть матчи, стараться выбрать лучший состав, чтобы побеждать в каждой игре.

Источник: Sky Sports
Лига Европы Манчестер Юнайтед Лион Онана Андре
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dos_Santos
1744356278
Матич как в воду глядел, когда за Банану говорил
Ответить
Главные новости
Писарев назвал проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
12:05
Кордоба назвал условие для чемпионства «Краснодара»
11:52
Семенов назвал клуб, который станет чемпионом России: «Включатся подводные течения»
11:42
1
Мостовой оценил результативность Овечкина и Роналду
11:07
«Локомотив» отреагировал на информацию об отказе от Тикнизяна
10:48
3
ФотоСалах продлил контракт с «Ливерпулем»
10:30
Мартинс высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
10:26
2
Мантуан готов остаться в «Зените»
10:17
2
Семенов назвал клуб, который дает эмоции в РПЛ: «Остальное все как-то пресно»
10:01
1
Бывший тренер «Спартака» оценил потенциал Мостового достичь успехов, как у Черчесова
09:50
4
Все новости
Все новости
Нападающий «Лиона» ответил на уничижительные слова Онана
11:24
Аморим ответил на вопрос о замене Онана после матча «МЮ» с «Лионом»
09:18
2
«Манчестер Юнайтед» пропустил оба гола от «Лиона» из-за вратарских ошибок Онаны
01:03
1
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
00:47
1
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» и другие результаты
00:02
3
Онана допустил голевую ошибку в матче ЛЕ с «Лионом» – восьмую с момента перехода в «МЮ»
Вчера, 23:43
2
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина победил «Лацио» (2:0) в 1/4 финала
Вчера, 21:42
1
Матич перед матчем с «МЮ» назвал Онана одним из худших вратарей в истории клуба
9 апреля
2
Где смотреть матч «Лион» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 10 апреля 2025
9 апреля
Фото«Сосьедад» после вылета от «МЮ» выложил фото судьи: «Дьявол носит голубое»
14 марта
5
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
14 марта
Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
14 марта
Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью вылетел от «Рейнджерс», провалив серию пенальти; экс-игрок «Динамо» оформил дубль
14 марта
1
Пары 1/4 финала Лиги Европы
14 марта
Лига Европы. Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» победить «Сосьедад» (4:1) и пройти в 1/4
14 марта
4
Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)
13 марта
В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»
13 марта
Захаряна не пустили в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»
13 марта
6
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 13 марта 2025
12 марта
Где смотреть матч «Атлетик» – «Рома»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 13 марта 2025
12 марта
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
7 марта
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
7 марта
5
Моуринью притворился спящим во время пресс-конференции после поражения в ЛЕ
7 марта
1
Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
6 марта
ФотоСуперкомпьютер рассчитал шансы участников 1/8 финала на победу в Лиге Европы
6 марта
Где смотреть матч «Рома» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 6 марта 2025
5 марта
Где смотреть матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 6 марта 2025
5 марта
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
21 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 