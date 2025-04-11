Аморим ответил на вопрос о замене Онана после матча «МЮ» с «Лионом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2).

– Мы хорошо играли. В первом тайме у нас были некоторые трудности, особенно при начале прессинга. Во втором тайме мы адаптировались и контролировали игру. Мы много времени находились около штрафной соперника. Сыграли хорошо, но можем лучше. Мы становимся сильнее от матча к матчу, нужно улучшать реализацию.

Результатом очень разочарованы. Должны были закончить матч с преимуществом в один гол. Но следующая игра на «Олд Траффорд», постараемся победить в ней.

[Для Андре Онана] важно сосредоточиться на следующей игре в Премьер-лиге, а затем думать об ответном матче. Против «Лиона», когда один игрок ошибается – это вся команда допускает ошибку.

Опять же, у нас две игры. Сейчас наступил перерыв, нам нужно думать, как добиться улучшений. Перед следующей встречей мы находимся на одном уровне [с «Лионом»]. Перед нашими болельщиками мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующий этап.

– Будете ли вы менять голкипера?

– Мы продолжим делать то же, что делали. Тренироваться, смотреть матчи, стараться выбрать лучший состав, чтобы побеждать в каждой игре.