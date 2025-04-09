«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы команд на победу в Лиге чемпионов после матчей, прошедших во вторник.

Теперь рейтинг клубов в борьбе за победу выглядит так:

1. «Арсенал» – 28,4%;

2. «Барселона» – 22,4%;

3. «Интер» – 21,1%;

4. «ПСЖ» – 18,8%;

5. «Бавария» – 3,7%;

6. «Астон Вилла» – 3,2%;

7. «Боруссия Д» – 1,3%;

8. «Реал» – 1,1%.