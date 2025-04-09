«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы команд на победу в Лиге чемпионов после матчей, прошедших во вторник.
Теперь рейтинг клубов в борьбе за победу выглядит так:
1. «Арсенал» – 28,4%;
2. «Барселона» – 22,4%;
3. «Интер» – 21,1%;
4. «ПСЖ» – 18,8%;
5. «Бавария» – 3,7%;
6. «Астон Вилла» – 3,2%;
7. «Боруссия Д» – 1,3%;
8. «Реал» – 1,1%.
- В первых матчах 1/4 финала во вторник «Арсенал» дома разгромил «Реал» (3:0), а «Бавария» на своем поле уступила «Интеру» (1:2).
- В среду пройдут первые матчи в парах «ПСЖ» – «Астон Вилла» и «Барселона» – «Боруссия Д».
Источник: Opta Analyst