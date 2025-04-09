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«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов

Сегодня, 13:05

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы команд на победу в Лиге чемпионов после матчей, прошедших во вторник.

Теперь рейтинг клубов в борьбе за победу выглядит так:

1. «Арсенал» – 28,4%;

2. «Барселона» – 22,4%;

3. «Интер» – 21,1%;

4. «ПСЖ» – 18,8%;

5. «Бавария» – 3,7%;

6. «Астон Вилла» – 3,2%;

7. «Боруссия Д» – 1,3%;

8. «Реал» – 1,1%.

  • В первых матчах 1/4 финала во вторник «Арсенал» дома разгромил «Реал» (3:0), а «Бавария» на своем поле уступила «Интеру» (1:2).
  • В среду пройдут первые матчи в парах «ПСЖ» – «Астон Вилла» и «Барселона» – «Боруссия Д».

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Источник: Opta Analyst
Лига чемпионов Арсенал Барселона Интер ПСЖ Бавария Астон Вилла Боруссия Д Реал
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