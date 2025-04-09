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  • Матч «Зенит» – «Краснодар» может судить арбитр из Краснодарского края

Матч «Зенит» – «Краснодар» может судить арбитр из Краснодарского края

Сегодня, 10:21
9

Павел Кукуян стал основным кандидатом на судейство матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар». Этот арбитр представляет Краснодарский край.

В этом сезоне Кукуян работал на двух матчах «Зенита» в Санкт-Петербурге с «Факелом» (3:1) и «Рубином» (4:0). Также он обслуживал одну игру «Краснодара», в которой «быки» в гостях победили «Ростов» (1:0).

Также Кукуян в текущем сезоне РПЛ работал еще по три раза на играх петербуржцев и краснодарцев в роли ВАР и АВАР: «Зенит» – «Динамо» (1:0, ВАР), «Акрон» – «Зенит» (0:5, АВАР), «Рубин» – «Краснодар» (1:1, ВАР), «Краснодар» – «Спартак» (0:3, ВАР), «Факел»«Зенит» (0:2, ВАР), «Локомотив» – «Зенит» (1:1, АВАР).

  • 43-летний Кукуян работал на 106 матчах РПЛ в качестве главного арбитра.
  • Матч «Зенита» и «Краснодара» пройдет в Санкт-Петербурге 13 апреля и начнется в 17:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кукуян Павел
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Комментарии (9)
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subbotaspartak
1744183562
Российские рубли работают во всех регионах...
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fakeid
1744184488
тарасофские кукуяновцы и здесь подсуетились.
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BarStep
1744185619
Не вижу проблем. Их же (судей) не по пропорциям регионального представительства клубов РПЛ набирают в коллегию!? Наверное за некие профессиональные качества по принципу - Фемида всегда слепа :)
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...уефан
1744185979
...у Газпрома нет административных границ!...
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NewLife
1744186248
Глупость, как обычно от синит-экспресса.
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ilich55
1744187440
Самый лучший из армян это Паша Кукуян. На худой конец и москвич Иванов подойдёт.
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