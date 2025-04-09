Матч «Зенит» – «Краснодар» может судить арбитр из Краснодарского края

Павел Кукуян стал основным кандидатом на судейство матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар». Этот арбитр представляет Краснодарский край.
В этом сезоне Кукуян работал на двух матчах «Зенита» в Санкт-Петербурге с «Факелом» (3:1) и «Рубином» (4:0). Также он обслуживал одну игру «Краснодара», в которой «быки» в гостях победили «Ростов» (1:0).
Также Кукуян в текущем сезоне РПЛ работал еще по три раза на играх петербуржцев и краснодарцев в роли ВАР и АВАР: «Зенит» – «Динамо» (1:0, ВАР), «Акрон» – «Зенит» (0:5, АВАР), «Рубин» – «Краснодар» (1:1, ВАР), «Краснодар» – «Спартак» (0:3, ВАР), «Факел» – «Зенит» (0:2, ВАР), «Локомотив» – «Зенит» (1:1, АВАР).
- 43-летний Кукуян работал на 106 матчах РПЛ в качестве главного арбитра.
- Матч «Зенита» и «Краснодара» пройдет в Санкт-Петербурге 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»