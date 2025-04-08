Сычев: «Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну?»

Бывший форвард сборной России рассказал о своем отношении к легионерам. Он считает, что иностранные футболисты должны учить русский язык.

– У нас есть Дуглас Сантос, которого могли вызвать в сборную России. Он был в расширенном списке, но не так много слов знает по-русски. Марио Фернандес не знал, не общался, все время просил переводчика. Считаете ли вы это проблемой?

– Я считаю, что это проблема, конечно. У меня был такой пример. Во Франции было прям строго. Ты приезжаешь – тебя не примет ни публика, ни команда, ни болельщики. Соответственно, у тебя нет ни единого выбора, кроме как выучить язык и разговаривать на нем, чтобы тебя понимали. Это уважение. Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну?

– То есть это должно быть закреплено, например, на уровне какого-то экзамена?

– Не экзамена скорее. Они должны понимать, что приезжают в нашу страну. Никто не требует с них сразу разговаривать на литературном языке. Но банальное общение, банальный запас слов должен быть у легионера, чтобы он мог общаться с командой, болельщиками, знать, куда он приехал. Объяснять, почему в том или ином городе такие ценности. Это очень важно. И болельщики должны понимать, что они болеют за человека, который знает культуру, историю, язык.