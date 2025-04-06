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  • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 6 апреля

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 6 апреля

Сегодня, 15:21
11

Стали известны стартовые составы на матч 23 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 6 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Мохеби, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Джонатан Альба

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
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Комментарии (11)
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FCSpartakM
1743942179
было ощущение, что Спартак выиграет, теперь нет.
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...уефан
1743942550
...наверное, Станкович знает то, что не видим мы... Посмотрим...
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timon2401
1743942750
а что с Дуарте и Угальде? или очередное, а может попробуем так?? центр обороны заставляет тревожиться))
Ответить
Spartak_forv@
1743942987
ЦЗ у Спартака просто взрывная смесь
Ответить
slavа0508
1743943747
А что Угальде списали ???С приходом новичков и игра не идёт ...
Ответить
Интерес
1743943751
Девять против пяти...Кто окажется в выигрыше?
Ответить
Тинез Розоп
1743943816
Вот теперь можно поглядеть , что это за Гарсия… ( ему только центр)
Ответить
...уефан
1743944104
...а может снег? Вдруг? Нет? Жаль!... Ну, будь, что будет)...
Ответить
Янвapь 62
1743945498
Даже в отсутствие Валеры, наблюдаю шугливую панику в свинарнике
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