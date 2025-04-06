Стали известны стартовые составы на матч 23 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 6 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Мохеби, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Джонатан Альба

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

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