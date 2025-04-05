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  • ЦСКА – «Динамо»: прогноз на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги, 6 апреля 2025 года

ЦСКА – «Динамо»: прогноз на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги, 6 апреля 2025 года

Вчера, 21:06
2

В воскресенье, 6 апреля, в 19:30 по московскому времени состоится дерби между московскими ЦСКА и «Динамо» в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра пройдет на «ВЭБ Арене».

ЦСКА

Команда занимает 6-е место, 41 очко после 22 матчей. Статистика: 12 побед, 5 ничьих, 5 поражений. Разница мячей: +18 (33:15). Последние три матча:

«Динамо»

Команда занимает 4-е место, 42 очка после 22 игр. Статистика: 12 побед, 6 ничьих, 4 поражения. Разница мячей: +24 (48:24). Последние матчи:

Личные встречи

Последние три матча остались за ЦСКА:

  • 12.03.25: ЦСКА – «Динамо» 2:1;

  • 06.10.24: «Динамо» – ЦСКА 1:2;

  • 24.02.24: ЦСКА – «Динамо» 1:0.

Три подряд победы армейцев во всех турнирах. «Динамо» не может обыграть ЦСКА почти год.

Прогноз

Матч обещает быть результативным – обе команды играют в атакующем стиле, но ЦСКА действует стабильнее и увереннее в очных встречах. Плюс наверняка окажет влияение фактор своего поля.

Наш прогноз – обе забьют:да – коэффициент 1.75.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
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Комментарии (2)
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RUSARM
1743876837
Завтра,судя по прогнозу будет хоккей с мячом!!!
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Борис34684
1743892632
Это не прогноз, это реклама букмекерской конторы.
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