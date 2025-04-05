В воскресенье, 6 апреля, в 19:30 по московскому времени состоится дерби между московскими ЦСКА и «Динамо» в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра пройдет на «ВЭБ Арене».

ЦСКА

Команда занимает 6-е место, 41 очко после 22 матчей. Статистика: 12 побед, 5 ничьих, 5 поражений. Разница мячей: +18 (33:15). Последние три матча:

29.03.25: ЦСКА – «Динамо Мх» 2:0;

22.03.25: «Партизан» – ЦСКА 1:2;

16.03.25: «Акрон» – ЦСКА 1:2.

«Динамо»

Команда занимает 4-е место, 42 очка после 22 игр. Статистика: 12 побед, 6 ничьих, 4 поражения. Разница мячей: +24 (48:24). Последние матчи:

Личные встречи

Последние три матча остались за ЦСКА:

12.03.25: ЦСКА – «Динамо» 2:1;

06.10.24: «Динамо» – ЦСКА 1:2;

24.02.24: ЦСКА – «Динамо» 1:0.

Три подряд победы армейцев во всех турнирах. «Динамо» не может обыграть ЦСКА почти год.

Прогноз

Матч обещает быть результативным – обе команды играют в атакующем стиле, но ЦСКА действует стабильнее и увереннее в очных встречах. Плюс наверняка окажет влияение фактор своего поля.

Наш прогноз – обе забьют:да – коэффициент 1.75.

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