Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил итоги выборов в исполнительный комитет УЕФА.

В новый состав исполкома не попал Андрей Шевченко.

Президент Украинской ассоциации футбола уступил Рафаэлю Лусану (Испания) и Моше Зуаресу (Израиль).

Глава РФС Александр Дюков, состоявший в исполкоме УЕФА с 2021 года, не стал переизбираться и сложил полномочия.

«Очень показательными были выборы в состав исполкома УЕФА. Нужно было выбрать двух кандидатов на двухлетний срок из пяти представителей, в том числе были Андрей Шевченко и президент латвийской федерации.

Выбрали испанца и израильтянина, что показательно, Шевченко набрал всего 15 голосов из 55. Это говорит о том, что футбольный народ аполитичен, не идет на поводу у политиков.

Это наглядный пример того, какое отношение к кандидату из Украины, 15 из 55 голосов, меньше только набрал латыш. На самом конгрессе это не обсуждалось, конечно», – сказал Колосков.