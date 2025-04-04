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Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА

Сегодня, 16:44
7

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил итоги выборов в исполнительный комитет УЕФА.

  • В новый состав исполкома не попал Андрей Шевченко.
  • Президент Украинской ассоциации футбола уступил Рафаэлю Лусану (Испания) и Моше Зуаресу (Израиль).
  • Глава РФС Александр Дюков, состоявший в исполкоме УЕФА с 2021 года, не стал переизбираться и сложил полномочия.

«Очень показательными были выборы в состав исполкома УЕФА. Нужно было выбрать двух кандидатов на двухлетний срок из пяти представителей, в том числе были Андрей Шевченко и президент латвийской федерации.

Выбрали испанца и израильтянина, что показательно, Шевченко набрал всего 15 голосов из 55. Это говорит о том, что футбольный народ аполитичен, не идет на поводу у политиков.

Это наглядный пример того, какое отношение к кандидату из Украины, 15 из 55 голосов, меньше только набрал латыш. На самом конгрессе это не обсуждалось, конечно», – сказал Колосков.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
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Комментарии (7)
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alp
1743777399
футбольный народ аполитичен, не идет на поводу у политиков. ааа, то есть, то, что Россия не учавствует в международных соревнованиях это нам просто всем показалось...
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...уефан
1743777659
...да ни какой реакции, собственно говоря, с его стороны и нету, хорошо хоть, "похер" - не сказал...
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dmikasanow
1743778235
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 12 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе – «серебряный прогноз сайт». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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subbotaspartak
1743781542
Евреи...
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Интерес
1743786178
Футбольный народ "не аполитичен,а сервилен."Колышется вместе с линией партии".Для этого и попросили Дюкова не претендовать на вхождение в систему,чтобы не поставить остальных в трудное положение при голосовании.Браки совершаются на небесах,а спортивные решения на земле,но в известных местах,при понятных сигналах и указаниях.Пока хозяин сказал "ЖДАТЬ"!
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