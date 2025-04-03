В пятницу, 4 апреля 2025 года, в 19:00 состоится стартовый матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Пари НН» и «Оренбургом». Игра пройдет в Нижнем Новгороде.
«Пари НН»
Команда занимает 13-е место в таблице, набрав 19 очков после 22 туров. Статистика: 5 побед, 4 ничьих, 13 поражений. Разница мячей: -24 (17 забито, 41 пропущено). Последние пять матчей:
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29.03.25: «Химки» – «Пари НН» 2:0;
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16.03.25: «Рубин» – «Пари НН» 1:0;
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07.03.25: «Пари НН» – «Краснодар» 0:3;
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01.03.25: «Пари НН» – «Акрон» 2:1;
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22.02.25: «Химки» – «Пари НН» 1:3.
«Оренбург»
Клуб находится на последнем, 16-м месте, имея 11 очков после 22 матчей. Статистика: 2 победы, 5 ничьих, 15 поражений. Разница мячей: -23 (19 забито, 42 пропущено). Последние пять матчей:
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30.03.25: «Динамо» – «Оренбург» 5:1;
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15.03.25: «Оренбург» – «Факел» 1:0;
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08.03.25: «Оренбург» – «Ростов» 1:2;
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02.03.25: «Спартак» – «Оренбург» 2:0;
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22.02.25: «Оренбург» – «Рубин» 3:5.
Прогноз на матч «Пари НН» – «Оренбург»
Обе команды находятся в нижней части таблицы и показывают нестабильные результаты. «Пари НН» проиграл два последних матча, не забив ни одного гола. «Оренбург» потерпел четыре поражения в пяти играх, пропустив 10 мячей.
Предположим, что «Пари НН» не проиграет.
Наш прогноз – победа «Пари НН» или ничья (1Х) – коэффициент 1.40.
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