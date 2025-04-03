В пятницу, 4 апреля 2025 года, в 19:00 состоится стартовый матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Пари НН» и «Оренбургом». Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

Команда занимает 13-е место в таблице, набрав 19 очков после 22 туров. Статистика: 5 побед, 4 ничьих, 13 поражений. Разница мячей: -24 (17 забито, 41 пропущено). Последние пять матчей:

«Оренбург»

Клуб находится на последнем, 16-м месте, имея 11 очков после 22 матчей. Статистика: 2 победы, 5 ничьих, 15 поражений. Разница мячей: -23 (19 забито, 42 пропущено). Последние пять матчей:

Прогноз на матч «Пари НН» – «Оренбург»

Обе команды находятся в нижней части таблицы и показывают нестабильные результаты. «Пари НН» проиграл два последних матча, не забив ни одного гола. «Оренбург» потерпел четыре поражения в пяти играх, пропустив 10 мячей.

Предположим, что «Пари НН» не проиграет.

Наш прогноз – победа «Пари НН» или ничья (1Х) – коэффициент 1.40.

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